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Российские поисковики будут удалять из поиска сайты с пиратским контентом

Российские поисковики будут удалять из поиска сайты с пиратским контентом
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До конца 2021 года крупнейшие российские компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума. Об этом сообщают «Ведомости».

В антипиратском меморандуме появится новое правило об удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи. Под действие закона попадут ресурсы, на которых есть как минимум 100 ссылок на незаконные копии фильмов и сериалов. Среди них окажутся, например, Lostfilm, Kinogo и другие сайты, которые раньше могли остаться в выдаче из-за использования лазеек в алгоритмах. При этом санкции не распространяются на легальные площадки: сайты органов власти, СМИ, соцсети и др.

«Яндекс», Mail.ru Group, Rambler Group и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством в 2018 году. Со стороны правообладателей были Первый канал, «Национальная медиа группа», «Газпром-медиа», онлайн-кинотеатры ivi, Megogo, Tvzavr, «Амедиатека», «Кинопоиск» и многие другие. Новый закон также планируют ввести на 3 года с будущим продлением.

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