Какие режимы есть в Halo Infinite

В мультиплеере Halo Infinite есть два основных типа режимов — для небольших боёв («4 на 4») и для масштабных сражений («12 на 12»). Внутри каждого из них также есть свои режимы.

В «Арены» («4 на 4») это:

« Резня » — классические бои. Нужно уничтожать противников, всё просто и понятно.

» — классические бои. Нужно уничтожать противников, всё просто и понятно. « Захват флага » — некогда популярный режим, который практически не появляется в современных шутерах. НО! В Infinite он пользуется большой популярностью из-за способностей и местных механик. Флагоносца нужно защищать ценой своей жизни, но он и сам может дать отпор, если как следует саданёт знаменем по голове.

» — некогда популярный режим, который практически не появляется в современных шутерах. НО! В Infinite он пользуется большой популярностью из-за способностей и местных механик. Флагоносца нужно защищать ценой своей жизни, но он и сам может дать отпор, если как следует саданёт знаменем по голове. « Удержание мяча » — интересный режим с ещё бóльшим упором на командное взаимодействие. На карте есть череп, который нужно взять в руки и держать как можно дольше — так команда получит очки. Правила почти такие же, как с захватом флага, однако воевать за стратегический объект придётся постоянно, что разгоняет динамику до бешеных скоростей.

» — интересный режим с ещё бóльшим упором на командное взаимодействие. На карте есть череп, который нужно взять в руки и держать как можно дольше — так команда получит очки. Правила почти такие же, как с захватом флага, однако воевать за стратегический объект придётся постоянно, что разгоняет динамику до бешеных скоростей. « Позиции ». Захват точек в Halo Infinite работает не так, как в других играх. Здесь мало просто захватить нужную область — она не будет давать очки. Важно удерживать таких зон больше, чем противник, и тогда командная казна начнёт пополняться. За счёт значительно ускоренного времени захвата ротация бойцов по карте происходит очень быстро.

». Захват точек в Halo Infinite работает не так, как в других играх. Здесь мало просто захватить нужную область — она не будет давать очки. Важно удерживать таких зон больше, чем противник, и тогда командная казна начнёт пополняться. За счёт значительно ускоренного времени захвата ротация бойцов по карте происходит очень быстро. В «Фиесте» игроки каждый раз возрождаются со случайным набором оружия и снаряжения — то с гранатомётом, то с винтовкой, то с пистолетом, то с энергетическим мечом. Поэтому при удачном стечении обстоятельств лучше всего изо всех сил стараться выжить. Режим временный — он будет периодически появляться в шутере.

В масштабных сражениях («12 на 12») доступна парочка вариантов из «Арены», а также свои уникальные режимы:

« Резня » — классические бои.

» — классические бои. « Захват флага ».

». « Резерв ». На локацию привозят большое число энергоблоков, их нужно дотащить до союзной базы и разместить в ячейках. Как только команда доносит пять, она получает очко, матч длится до трёх баллов. Из-за наличия техники и десятков противников матчи в этом моде получаются очень динамичными и разноплановыми.

». На локацию привозят большое число энергоблоков, их нужно дотащить до союзной базы и разместить в ячейках. Как только команда доносит пять, она получает очко, матч длится до трёх баллов. Из-за наличия техники и десятков противников матчи в этом моде получаются очень динамичными и разноплановыми. «Полный контроль» — на карте появляются три точки, которые одной или другой команде надо полностью захватить. Получив контроль над всеми тремя, команда получает очки. Для победы надо либо получить три очка, либо иметь больше очков в момент окончания матча.

Подробнее об особенностях Halo Infinite и всей серии шутеров Microsoft читайте в нашем большом материале.