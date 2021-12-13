В Minecraft празднуют выход Halo Infinite с новыми скинами и локациями

8 декабря вышла сюжетная кампания Halo Infinite. В честь релиза шутера авторы Minecraft из Mojang объединились с 343 Industries и обновили пакет Master Chief Mash-Up — туда добавили свежие скины и эмоции.
В Minecraft появилось восемь свежих скинов, среди которых есть Мастер Чиф, командир Лоретта Агрина и многие другие. Ещё авторы добавили шляпы, шлемы, флаги и одежду суперинтенданта. По словам Mojang, фанаты Halo точно будут рады.
Пакет Master Chief Mash-Up ранее уже был в Minecraft, однако в нём не было такого большого количества контента, скинов и эмоций. Также в новом наборе появились знаковые локации из серии, которых до этого в пакете не было. Игроки буквально смогут окунуться в Halo, но только внутри Minecraft.
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