В Halo Infinite можно потерять все сохранения, это происходит из-за бага

Сюжетная кампания Halo Infinite вышла 8 декабря, однако пользователи уже умудрились найти в шутере крайне неприятный баг. Из-за него игроки теряют сохранённый файл, и в итоге им проходится начинать сюжет с самого начала.

С этой ошибкой может столкнуться каждый, а происходит она во время неудачной смерти. Если Мастер Чиф умрёт около наклонной поверхности или прямо на ней, то существует большая вероятность больше не возродиться. Игра попытается воскресить главного героя, однако его тело застрянет в текстурах, из которых не сможет выбраться.

Сразу после появится логотип Xbox, а игроку предложат зайти в аккаунт. И если сделать это, то сохранения удалятся. Судя по всему, при повторном подключении к профилю игра не завершает закончить старую сессию и не загружает данные.

С похожей ошибкой пользователи сталкиваются и в мультиплеере. Главный совет: не пытайтесь залогиниться в аккаунт, если плашка вылезет прямо во время матча. Достаточно просто перезайти в игру. 343 Industries уже знает об ошибке и работает над её решением.

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