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Популярнейшая Among Us вышла на консолях PlayStation и Xbox

Популярнейшая Among Us вышла на консолях PlayStation и Xbox
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Among Us теперь доступна на всех актуальных платформах — 15 декабря проект вышел на консолях PlayStation и Xbox. Это произошло спустя 3 года после выхода игры на мобильных устройствах и ПК. Ровно год назад продукт также появился на Nintendo Switch.

Among Us — мультиплеерная инди-игра, вдохновлённая командной игрой «Мафия». Группа выживших астронавтов пытается добраться домой, однако среди членов экипажа есть предатели. Игрок попадает в одну из двух команд и должен либо устранить других до своего обнаружения, либо найти тех самых предателей. По данным аналитической компании SuperData Research, в ноябре 2020 года количество игроков в Among Us по всему миру превысило 500 млн — больше, чем у любой другой компьютерной игры в истории.

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