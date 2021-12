Популярнейшая Among Us вышла на консолях PlayStation и Xbox

Among Us теперь доступна на всех актуальных платформах — 15 декабря проект вышел на консолях PlayStation и Xbox. Это произошло спустя 3 года после выхода игры на мобильных устройствах и ПК. Ровно год назад продукт также появился на Nintendo Switch.

PlayStation-версия — 285 рублей;

Xbox-версия — $ 4,99 или 370 рублей. Проект доступен в Game Pass.

Among Us — мультиплеерная инди-игра, вдохновлённая командной игрой «Мафия». Группа выживших астронавтов пытается добраться домой, однако среди членов экипажа есть предатели. Игрок попадает в одну из двух команд и должен либо устранить других до своего обнаружения, либо найти тех самых предателей. По данным аналитической компании SuperData Research, в ноябре 2020 года количество игроков в Among Us по всему миру превысило 500 млн — больше, чем у любой другой компьютерной игры в истории.

