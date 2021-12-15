S.T.A.L.K.E.R. 2 требуют удалить из Steam из-за NFT

Несколько часов назад GSC Game World представила NFT для S.T.A.L.K.E.R. 2, а теперь некоторые игроки требуют снять шутер с продаж в Steam. Причём вероятность такого исхода велика, ведь ещё в октябре Valve запретила любые блокчейн-проекты в своём сервисе.
В комментариях на форуме Steam пользователи недовольны решением разработчиков, отмечая, что теперь точно не станут покупать игру — в лучшем случае они скачают пиратскую версию. Ситуация удивляет многих ещё и потому, что до выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся не так много времени, а игру показывали лишь один раз.
И теперь они запрыгивают на поезд криптохипстеров для лёгких денег, поднятия ажиотажа и возможности иметь армию криптогиков в соцсетях для защиты чьих-то чувств.
Однако один из разработчиков под ником Super_PropheT уже успел прокомментировать недовольство анонсом, отметив, что NFT для S.T.A.L.K.E.R. 2 не работают на блокчейне.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит 28 апреля на Xbox Series и ПК.
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