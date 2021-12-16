В Assassin's Creed Odyssey можно сыграть полностью бесплатно

В Assassin's Creed Odyssey стартовали бесплатные выходные — в проект можно поиграть полностью бесплатно на ПК и консолях в период с 16 по 19 декабря.

Доступ открылся на всех актуальных платформах. Бесплатные выходные ПК-версии проходят в собственном лаунчере компании Ubisoft Connect.

Пользователи, решившие купить игру, смогут перенести свой прогресс в полную версию и продолжить прохождение с того места, где остановились.

Ранее в серии стартовал первый кроссовер между играми франшизы. Разработчики продолжили путешествие Кассандры из Assassin’s Creed Odyssey и столкнули её с Эйвор из Assassin’s Creed Valhalla.

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