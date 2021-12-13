В Assassin’s Creed Valhalla и Odyssey появятся бесплатные миссии

Компания Ubisoft представила «Assassin’s Creed: Пересечение историй» — первый кроссовер между играми серии. Разработчики продолжат путешествие Кассандры из Assassin’s Creed Odyssey и столкнут её с Эйвор из Assassin’s Creed Valhalla.
В обоих экшенах появится дополнительный контент в виде островов и косметических предметов. За прохождение заданий игроков ждут тематические награды.
Для доступа к истории «Неизбежная встреча» в Assassin’s Creed Valhalla необходимо повысить уровень поселения до 4 и пройти задание «Мудрый друг». «Охота за сокровищами» в Assassin’s Creed Odyssey откроется после завершения первой главы и достижения Мегариды.
«Assassin’s Creed Пересечение историй» появится 14 декабря. В этот же день выйдет обновление 1.4.1 для Assassin’s Creed Valhalla, которое добавит точную настройку стелса и изучения мира, а также уменьшит её размер до 45 ГБ в зависимости от системы.
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