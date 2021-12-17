В Halo Infinite скоро стартует зимний ивент с подарками

На днях разработчики Halo Infinite провели стрим. На нём авторы рассказали о будущем зимнем событии и пообещали внести изменения в боевой пропуск.

В первую очередь создатели рассказали о будущем зимнем ивенте. Все игроки смогут получить ежедневные награды в период с 21 декабря по 4 января. В основном это будут косметические предметы и различные части брони. Подробности объявят чуть позже.

343 Industries также пообещала несколько изменить боевой пропуск. Авторы заменят постоянные прибавки к опыту и смену заданий на различные предметы, о которых просили игроки.

Ранее создатели сериала по Halo поделились первой информацией. Так, канон у шоу будет свой — сюжет сериала не связан напрямую с играми.

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