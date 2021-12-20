Третий результат в истории: «Человек-паук: Нет пути домой» уже заработал целых $587 млн

«Человек-паук: Нет пути домой» стал тем фильмом, на который, похоже, пошли абсолютно все. За первые дни лента по миру заработала целых $587 млн.

Это третий результат за всю историю кино.

Сборы в США составили $253 млн — впереди за аналогичный срок только «Мстители: Война бесконечности» ($257 млн) и «Мстители: Финал» ($357 млн).

Ленте удалось привлечь рекордную для эпохи карантина аудиторию — сборы за аналогичный срок в шесть раз большего предыдущего рекордсмена — «Венома 2».

Ранее стало известно, что и в России лента отлично показывает себя. За первые дни проката она собрала больше миллиарда рублей.

«Нет пути домой» стал финалом трилогии становления Питера Паркера в киновселенной Marvel. В последующих трёх фильмах он станет более самостоятельным героем.