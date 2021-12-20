Фанаты Человека-паука требуют третий фильм с Эндрю Гарфилдом

После премьеры «Человека-паука: Нет пути домой» с Томом Холландом фанаты супергероя начали массово призывать Marvel и Sony сделать третью часть «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом. Поклонники считают, что у всех паучков должна быть своя трилогия.

Для привлечения внимания киностудий фанаты Человека-паука запустили хештег #MakeTASMC 3 — «сделайте «Нового Человека-паука 3»» — и показали, как сильно Эндрю Гарфилд любит супергероя.

«Я люблю тебя, Эндрю Гарфилд. Ты заслужил окончания своей трилогии».

Также фанаты требуют завершения трилогии «Нового Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом с помощью петиции на Сhange.org. Она обращена к боссу Marvel Кевину Файги.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» с Томом Холландом состоялась 15 декабря. За первые выходные фильм заработал в США $ 260 млн и показал второй стартовый результат, уступив «Мстителям: Финал». В России картина собрала более 1,2 млрд рублей.

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