Постановщик «Призрака Цусимы» хочет снять хорошую экранизацию

В интервью изданию IGN сценарист, каскадёр и режиссёр Чад Стахелски рассказал про экранизацию игры Ghost of Tsushima. По его словам, он постарается сделать хороший фильм, который понравится как фанатам экшена, так и остальным зрителям.

Стахелски отметил, что обычно экранизации видеоигр получаются не очень качественными, поэтому режиссёр не торопится в производстве. Например, в данный момент идёт работа над сценарием.

Мы просто хотим всё сделать правильно. Знаете, какие бывают экранизации игр, поэтому мы не торопимся. Также мы сотрудничаем с разработчиками, чтобы передать всё более точно.

О создании экранизации «Призрака Цусимы» стало известно в марте 2021 года. Чад Стахелски известен как постановщик франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Кто сыграет Дзина Сакая — неизвестно. Подробностей о ленте нет.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году на PS4. В 2021-м игра получила режиссёрскую версию, поддержку особенностей PlayStation 5 и дополнительный контент.

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