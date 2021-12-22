Ubisoft проведёт масштабный концерт в честь 15-летия Assassin's Creed

Ubisoft анонсировала проведение масштабного концерта в честь 15-летия Assassin's Creed под названием Symphonic Adventure. Это двухчасовое выступление симфонического оркестра, исполняющего музыкальные темы из игр серии.
Во время представления на огромном экране покажут трейлеры и самые эмоциональные моменты франшизы. Первый концерт состоится 29 октября 2022 года в Париже, а участие примет в том числе Йеспер Кюд — композитор трилогии Эцио Аудиторе и автор самой популярной музыкальной темы в серии.
Билеты на мероприятие уже можно приобрести на французском сайте — они стоят от € 35 (~2900 рублей). В 2023 году оркестр планирует отправиться в мировое турне. Кто знает, возможно и на улице российских фанатов серии наступит праздник.
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