Хакеры украли $ 150 тысяч через продажу NFT-токенов

Один из основателей стриминговой платформы Twitch Джастин Кан недавно открыл блокчейн-платформу Fractal для оборота NFT-токенов. Сначала торговля шла успешно, однако спустя некоторое время появились первые проблемы.

Группа хакеров взломала бота в Discord-канале предпринимателя и опубликовала сообщение со ссылкой на продажу токенов по выгодной цене. Больше 100 тыс. пользователей воспользовались «уникальным предложением». Благодаря этому мошенники обогатились на $ 150 тыс. — всё из-за фишинговой ссылки в том самом сообщении.

Джастин Кан уже оповестил пользователей, что возместит ущерб всем пострадавшим. Он также отметил, что любые раздачи и предложения будут полностью бесплатными, и посоветовал быть очень внимательными в любых денежных операциях.

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