Хакеры украли $ 150 тысяч через продажу NFT-токенов

Один из основателей стриминговой платформы Twitch Джастин Кан недавно открыл блокчейн-платформу Fractal для оборота NFT-токенов. Сначала торговля шла успешно, однако спустя некоторое время появились первые проблемы.
Группа хакеров взломала бота в Discord-канале предпринимателя и опубликовала сообщение со ссылкой на продажу токенов по выгодной цене. Больше 100 тыс. пользователей воспользовались «уникальным предложением». Благодаря этому мошенники обогатились на $ 150 тыс. — всё из-за фишинговой ссылки в том самом сообщении.
Джастин Кан уже оповестил пользователей, что возместит ущерб всем пострадавшим. Он также отметил, что любые раздачи и предложения будут полностью бесплатными, и посоветовал быть очень внимательными в любых денежных операциях.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 22 декабря 2021
-
14:09
-
13:36
-
13:33
-
13:28
-
13:04
-
12:37
-
12:00
-
11:27
-
11:03
-
10:37
-
10:25
-
10:04
-
09:32
-
09:02
-
08:42
-
08:19
- 21 декабря 2021
-
22:07
-
21:27
-
20:25
-
20:06
-
19:21
-
19:00
-
18:29
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:22
-
16:42
-
16:11
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
14:24
-
14:14
-
14:01