Team 17 отказалась издавать тактический шутер Ready or Not из-за щекотливой темы

Разработчики Ready or Not из студии VOID Interactive неожиданно сообщили о прекращении сотрудничества с издателем Team 17. Авторы поблагодарили организацию за поддержку и отметили, что продолжат развивать тактический шутер в одиночку.

По данным журналистов NME, всё дело в миссии со стрельбой в школе — на неё разработчики намекали в одном из пресс-релизов. Судя по всему, издатель не хочет поддерживать игру, в которой возникают подобные ситуации: в 2021 году только в России произошло несколько случаев атаки на учебные заведения от их же учеников. VOID Interactive пока не комментировала информацию.

Ready or Not вышла в раннем доступе Steam 18 декабря 2021 года. В ней игрок как в одиночку, так и в кооперативе выполняет опасные миссии в качестве агента спецназа. В своих обзорах пользователи отмечают, что именно такой и хотели бы видеть SWAT 5 и Rainbow Six: Siege без мультиплеера. На момент публикации новости у шутера 96% положительных отзывов на основе 6700 обзоров.

