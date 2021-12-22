В Halo Infinite добавили кошачьи уши за 750 рублей. Игроки в восторге

Утром в Halo Infinite началось новогоднее событие Winter Contingency с десятью наградами за прохождение тематического боевого пропуска. Однако больше всего внимание привлекли кошачьи ушки.
Их нельзя получить бесплатно — надо приобрести специальный набор за 1000 виртуальных кредитов, что приблизительно составляет 750 рублей. Туда входят также два брелока и эпическая раскраска для брони.
Что удивительно, довольно высокая цена не смущает игроков — им настолько понравились ушки, что они практически не глядя берут весь набор. Что удивительно, на удочку клюнули даже журналисты. У Polygon уже вышел короткий материал с говорящим подзаголовком «Я не собиралась покупать косметику в Halo Infinite, но потом увидела кошачьи ушки». В заметке отмечается, что сейчас кошачье DLC можно увидеть у многих в игре.
Что особенно примечательно, уши подходят для любого шлема, поэтому идти на компромиссы не придётся.
Мультиплеер Halo Infinite доступен уже пять недель, причём распространяется он по условно-бесплатной модели. Шутер вышел на Xbox Series, Xbox One и ПК. Новогоднее мероприятие продлится примерно две недели.
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