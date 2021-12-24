Фанаты Titanfall 2 выпустили мод для создания собственных серверов и режимов

Titanfall 2 — замечательный шутер, однако с недавних пор он страдает от хакерских атак и наплыва читеров. Разработчики из Respawn в курсе происходящего и постоянно обещают, что вот-вот займутся этой проблемой, однако этого не происходит. Ситуация стала настолько катастрофической, что фанаты решили взять всё в свои руки.
Утром 24 декабря на форуме GitHub появилась модификация под названием Northstar. Она позволяет создавать собственные сервера и даже режимы, а также администрировать их. Авторы заявляют, что мод разрешает подключаться к другим игрокам и таким образом изолировать себя от хакеров и читеров. А если они появятся, их тут же забанят на сервере навсегда.
Установить модификацию очень просто: достаточно перенести файлы в папку с игрой. После этого в главном меню появится отдельный пункт Northstar — в него и нужно заходить, чтобы отдохнуть от нечестных игроков.
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