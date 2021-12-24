Для Halo Infinite может выйти DLC с героем предыдущих частей

В магазине конструкторов Mega Construx засветилась моделька агента Локка, который появлялся в Halo 2, Halo 5: Guardians и сериале «Halo: Сумерки». Из описание игрушки следует, что герой заглянет в Halo Infinite.

Фигурка Локка сконструирована с ориентиром на Halo Infinite и полностью готова к будущим сражениям. Костюм с аутентичными деталями, боевыми аксессуарами и сменными элементами.

Фото: Mega Construx

Фигурка агента Локка поступит в продажу в 2022 году. Возможно, её выход запланирован к релизу дополнения для кампании или мультиплеера Halo Infinite. Также к лету в шутере должен появиться кооперативный режим.

Halo Infinite вышла 8 декабря на ПК, Xbox One и Xbox Series, а также в сервисе Xbox Game Pass. Мультиплеер шутера доступен бесплатно для всех игроков.

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