Норман Ридус хочет стать Призрачным гонщиком в киновселенной Marvel

Инсайдер Чарльз Мёрфи сообщил, что Marvel Studios ведёт переговоры с пока неизвестным актёром на роль Призрачного гонщика. Решение ещё не принято, но в Сети уже выбрали кандидата.

Фанаты Marvel предположили, что роль Призрачного гонщика достанется звезде «Ходячих мертвецов» и Death Stranding Норману Ридусу. Ту же версию выдвинула шоураннер зомби-эпопеи Анджела Канг.

Норман Ридус не остался в стороне и отреагировал на слухи репостом записи фанатского сообщества Marvel, которое выдвигает его кандидатуру на роль Призрачного гонщика. Также актёр лайкает твиты фанатов с тем же предположением, сообщает IGN.

Ранее предполагалось, что роль Призрачного гонщика получит Киану Ривз. Артист хотел бы появиться в киновселенной Marvel, но пока подходящего героя для него не нашлось.

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