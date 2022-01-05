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Mafia: Definitive Edition вошла в недорогую подписку Humble Choice

Mafia: Definitive Edition вошла в недорогую подписку Humble Choice
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Компания Humble Bundle анонсировала 10 ПК-игр, доступных подписчикам сервиса Humble Choice. В него вошли Mafia: Definitive Edition и 9 других игр, отобранных редакцией.

В январской подборке доступны:

Подписавшись на сервис за 851 рубль, пользователь получит 10 ключей вышеуказанных игр для Steam навсегда. Особенно выгодно для тех, кто хочет сыграть в Mafia: Definitive Edition — переиздание даже со скидками отдают за 999 рублей. В целом январская подборка получилась одной из самых выгодных за долгое время.

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