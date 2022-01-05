Sony Pictures показала новый отрывок из «Анчартед: На картах не значится»

Кинокомпания Sony Pictures выпустила двухминутный отрывок из «Анчартед: На картах не значится». В нём авторы показали целиком ту самую сцену с дракой в летящем самолёте из Uncharted 3. Однако есть несколько отличий: Салли и Хлоя Фрейзер тоже участвуют в бою.
В результате побоища Нэйту всё же удаётся попасть обратно в самолёт. Однако его сбивает Хлоя на красном автомобиле — и герой, судя по всему, с огромной высоты упадёт в воду.
Премьера «Анчартед: На картах не значится» состоится уже 18 февраля 2022 года во всех кинотеатрах страны. Сюжет картины основывается на культовой приключенческой франшизе Uncharted с некоторыми новыми деталями. Главные роли в экранизации исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Софья Тейлор Али, Антонио Бандерас и другие.
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