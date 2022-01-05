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В Китае проверят приложения на безопасность и наличие социалистических ценностей

В Китае проверят приложения на безопасность и наличие социалистических ценностей
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Администрация киберпространства Китая опубликовала проект по внедрению проверок на безопасность и «социалистические ценности» в мобильных приложениях. Согласно новым требованиям, приложения, которые могут влиять на общественное мнение, будут обязаны проходить специальную проверку. Об этом сообщает «РБК».

В проекте говорится, что владельцы приложений и платформ обязаны следовать китайскому закону и китайской Конституции, а также «придерживаться верного политического курса» и «продвигать основные социалистические ценности». Приложения не должны использоваться для создания угроз национальной безопасности и нарушений общественного порядка.

Нарушителям грозит сначала приостановка работы, а затем и полная блокировка на территории Китая.

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