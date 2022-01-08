Тоби Магуйар и Эндрю Гарфилд скрытно пробрались на премьеру «Нет пути домой»

Эндрю Гарфилд продолжает делиться подробностями воссоединения паучков. В интервью ET Online актёр рассказал забавную историю. Они вместе с Тоби Магуайром скрытно пробрались на премьеру «Человека-паука: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе и посмотрели всю ленту целиком.

Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Я пробрался в кинотеатр на премьеру и посмотрел весь фильм, сидя в бейсболке и маске. На самом деле, со мной был Тоби — мы пробрались в зал, и никто не знал, что мы были там. Было очень здорово поделиться впечатлениями друг с другом.

Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и режиссёр Джон Уоттс на премьере Фото: SpideylifeOne

Ранее Эндрю Гарфилд объявил, что согласен вернуться на роль Паучка, если сценарий покажется ему правильным. Правда, для этого он должен быть «абсолютно уверен в себе».

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