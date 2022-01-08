Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тоби Магуйар и Эндрю Гарфилд скрытно пробрались на премьеру «Нет пути домой»

Тоби Магуйар и Эндрю Гарфилд скрытно пробрались на премьеру «Нет пути домой»
Комментарии

Эндрю Гарфилд продолжает делиться подробностями воссоединения паучков. В интервью ET Online актёр рассказал забавную историю. Они вместе с Тоби Магуайром скрытно пробрались на премьеру «Человека-паука: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе и посмотрели всю ленту целиком.

Я до сих пор не могу поверить, что это случилось. Я пробрался в кинотеатр на премьеру и посмотрел весь фильм, сидя в бейсболке и маске. На самом деле, со мной был Тоби — мы пробрались в зал, и никто не знал, что мы были там. Было очень здорово поделиться впечатлениями друг с другом.
Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и режиссёр Джон Уоттс на премьере

Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и режиссёр Джон Уоттс на премьере

Фото: SpideylifeOne

Ранее Эндрю Гарфилд объявил, что согласен вернуться на роль Паучка, если сценарий покажется ему правильным. Правда, для этого он должен быть «абсолютно уверен в себе».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022