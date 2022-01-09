Авторы Rust похвастались успехами игры и пообещали добавить полярных медведей

Студия Facepunch опубликовала новый пост в блоге своей игры Rust. Авторы поделились впечатляющими результатами проекта и рассказали о ближайших планах на будущее.
Так, в декабре мультиплеерному выживачу исполнилось целых 8 лет. За это время игру купили более 12 млн человек — невероятный результат для небольшой студии. При этом команда забанила более 600 тысяч аккаунтов за использование программ для нечестной игры. А на стриминговой площадке Twitch за проектом наблюдали в течение 300 млн часов.
В 2022 году авторы продолжат поддерживать игру и выпускать обновления в последний четверг каждого месяца. В ближайшем будущем, например, состоится выход арктического патча. В нём появятся новый транспорт, оружие, задания и даже полярные медведи. Обновление должно выйти уже совсем скоро.
Rust поступила в продажу в 2013 году, однако проект продолжает набирать популярность. Этому в том числе способствуют ежемесячная поддержка и трансляции популярных стримеров на Twitch.
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