В Forza Horizon 5 сыграло уже более 15 млн игроков

Гоночная аркада Forza Horizon 5 продолжает бить собственные рекорды. Судя по внутриигровому счётчику, в проект Playground Games сыграло более 15 млн человек. Для этого игре понадобилось примерно 2 месяца. Это большой успех — разработчиков можно только поздравить.

При этом Horizon 5 набрала первые 10 млн геймеров всего за две недели с релиза. Для сравнения: четвёртой части для достижения тех же результатов понадобилось целых 8 месяцев.

Forza Horizon 5 вышла 9 ноября на ПК и консолях Xbox. Проект со дня релиза доступен по подписке Xbox Game Pass. Неясно, сколько именно игроков купили игру, а сколько — сыграли через сервис Microsoft. Ранее гонка выиграла премию Steam Awards 2021 в категории «Выдающийся визуальный стиль».

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