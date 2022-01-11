В Fortnite появились смерчи — лучше, чем в Battlefield 2042

Создатели Fortnite добавили в королевскую битву торнадо и молнии, которые будут произвольно появляться во время боя. Экстремальные погодные явления наносят урон и поджигают местность, но их можно обернуть в свою пользу.
Как отмечают разработчики, от торнадо в Fortnite не обязательно убегать. Во время кружения можно спуститься на дельтаплане в безопасное место или же дождаться, пока смерч сам выбросит игрока. Приземление не нанесёт повреждений.
Фото: Epic Games
Молнии наносят небольшой урон и поджигают окрестности, но из этого можно извлечь преимущество. При попадании электрического разряда игрок на время ускоряется. Также в Fortnite вернули сигнальный пистолет, который создаёт пожар, как банка со светлячками.
Фото: Epic Games
Нововведения доступны только в обычной игре, а до 17 января участники королевской битвы смогут чаще наткнуться на торнадо и молнии. Разработчики рассматривают добавление сигнального пистолета в рейтинговые матчи.
Сигнальный пистолет
Фото: Epic Games
Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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