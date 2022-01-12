«Яндекс» попросил привлечь ФАС к разбирательству против Apple из-за комиссии в App Store

«Яндекс» и ассоциация «Интернет-видео» ходатайствовали о привлечении Федеральной антимонопольной службы к делу против Apple. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Российские компании утверждают, что дело затрагивает их права и интересы. По словам гендиректора «Интернет-видео» Алексея Бырдина, из-за комиссии в 30% разработчики теряют значительную часть выручки. Если ФАС примет сторону истцов и сочтёт комиссию слишком большой, то Apple грозят крупные штрафы — от 100 тысяч рублей до 2% выручки компании.

Ранее ФАС уже обязала Apple указывать в приложениях App Store альтернативные источники оплаты. Компания должна была выполнить требование до 30 сентября, однако не сделала этого. Поэтому в октябре на неё завела дело сама ФАС — из-за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!