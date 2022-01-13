Valve извинилась за отмену мейджора по Dota 2 и пообещала обдумать решение

12 января стало известно, что первый мейджор 2022 года по Dota 2 не состоится из-за проблем с COVID-19 и другими штаммами. Сегодня компания прокомментировала своё решение через операционного директора команды Team Secret Мэтью Бейли.

Согласно сообщению, Valve жалеет, что не проинформировала об отмене мейджора раньше. Компания постарается ещё раз всё обдумать, чтобы всё же провести турнир, хоть и с рядом ограничений.

Мы услышали ваше разочарование по поводу отмены первого мейджора. Такое решение было принято в связи с некоторыми факторами: ситуации с «омикроном», трудностях с перелётами во время пандемии, а также проблемами на стороне турнирных операторов.



Мы должны были лучше информировать вас обо всей ситуации. Признаём, что должны были раньше придумать запасной план для завершения первого сезона. Приносим за это извинения.



Обдумываем возможность собрать всех игроков в одном месте и провести LAN-турнир. Конечно же, мероприятие пройдёт с рядом ограничений. Мы сообщим вам, как только у нас будет какая-то конкретная информация.

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