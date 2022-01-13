Свежие детали Dying Light 2: графика на консолях, решения в коопе и другое

Создатели Dying Light 2 провели финальный эпизод шоу Dying 2 Know (русская версия даже в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова), где поделились последними предрелизными подробностями.
Самое главное, поляки после скандального релиза Cyberpunk 2077 решили публично показать консольные версии игры до релиза — и PS4, и Xbox One X, и PS5, и Xbox Series X. Визуально в ролике сложно понять, насколько они серьёзно отличаются, но мы ещё в ноябре играли на PS4 Pro, и в целом там всё нормально. Подробнее почитайте в нашем материале. Ближе к релизу разработчики обещают показать ещё больше видеоверсий для консолей.
Ещё студия раскрыла детали кооператива — играть можно аж вчетвером, а на ключевые моменты в сюжете может повлиять каждый. Во время важного диалога у каждого игрока будет возможность высказать своё важное мнение, однако принимать его придётся всё же хосту.
Об остальном, включая релизный трейлер, обращение разработчиков к поклонникам и специального гостя косплеера Ирину Мейер, можно узнать из самого шоу в переводе Гоблина.
Dying Light 2 выходит 4 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.
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