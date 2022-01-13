Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Свежие детали Dying Light 2: графика на консолях, решения в коопе и другое

Свежие детали Dying Light 2: графика на консолях, решения в коопе и другое
Комментарии

Создатели Dying Light 2 провели финальный эпизод шоу Dying 2 Know (русская версия даже в переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова), где поделились последними предрелизными подробностями.

Самое главное, поляки после скандального релиза Cyberpunk 2077 решили публично показать консольные версии игры до релиза — и PS4, и Xbox One X, и PS5, и Xbox Series X. Визуально в ролике сложно понять, насколько они серьёзно отличаются, но мы ещё в ноябре играли на PS4 Pro, и в целом там всё нормально. Подробнее почитайте в нашем материале. Ближе к релизу разработчики обещают показать ещё больше видеоверсий для консолей.

Поиграли 5 часов в Dying Light 2. Жизнь после «Ведьмака 3» Поиграли 5 часов в Dying Light 2. Жизнь после «Ведьмака 3»

Ещё студия раскрыла детали кооператива — играть можно аж вчетвером, а на ключевые моменты в сюжете может повлиять каждый. Во время важного диалога у каждого игрока будет возможность высказать своё важное мнение, однако принимать его придётся всё же хосту.

Прогресс в кампании будет сохраняться только у хоста, тогда как гости сохранят всю экипировку.

Об остальном, включая релизный трейлер, обращение разработчиков к поклонникам и специального гостя косплеера Ирину Мейер, можно узнать из самого шоу в переводе Гоблина.

Dying Light 2 выходит 4 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022