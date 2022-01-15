God of War всё же обошла Horizon Zero Dawn в Steam

Не успели мы подвести итоги первого дня ПК-версии God of War, как в Steam экшен неожиданно всё-таки сумел стать крупнейшим запуском PlayStation. Онлайн превысил 57 тысяч.
Ранее рекордсменом была Horizon Zero Dawn (56 557 человек), а следом шла Days Gone (27 450 человек).
Как мы уже отмечали ранее, компьютерная версия экшена получилась отличной — разработчики и отлично справились с оптимизацией под разные конфигурации, и смогли подкрутить графику. Немногочисленные проблемные места консольной версии на ПК отсутствуют.
God of War станет первой ПК-версией Sony в этом году, но уже в ближайшее время на платформе ожидается появление сборника Uncharted.
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