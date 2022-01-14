Графику God of War для ПК сравнили с PS5

ПК-версия God of War выйдет уже совсем скоро, и в сети уже появились первые сравнения с оригиналом. Портал GameSpot решил показать игрокам разницу между консольной и ПК-версией проекта. Игры выглядят практически идентично.

Авторы сравнили игру на ПК с «ультра» настройками в разрешении 4К и PS5-версию с режимом производительности. В целом разница почти незаметна. Только в некоторых сценах уровень теней показывает себя во всей красе и немного разнообразит картинку. Также на компьютерах чуть-чуть лучше текстуры и очень красивый динамический туман.

Пример разницы уровня теней

Релиз God of War на ПК состоится 14 января в 19:00 мск в Steam и Epic Games Store. Ранее в сети появились тесты производительности, однако какие-то выводы сделать сложно — игру запускали только на максимальных настройках.

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