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Эксперты подобрали лучшие настройки графики для God of War на ПК

Эксперты подобрали лучшие настройки графики для God of War на ПК
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Издание PC Gamer провело разбор графических настроек God of War на ПК, которая выйдет уже сегодня. Разработчики проделали хорошую работу по оптимизации, и экшен порадует игроков с современными конфигурациями.

На видеокарте GeForce RTX 2080 в разрешении 4K частота кадров меняется от 40 до 57 в зависимости от настроек. Для достижения стабильных 60 fps можно использовать технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR. В разрешениях 1440p и 1080p можно получить около 80 и 120 fps соответственно.

Частота кадров при разных настройках в 4K на RTX 2080

Частота кадров при разных настройках в 4K на RTX 2080

Фото: PC Gamer

God of War на ПК предложит 4 предустановки графики: ультра, высокие, оригинальные (PS4) и низкие. На современных ПК можно выставить все настройки на максимум, если исходить из мощности видеокарты и выбранного разрешения.

PC Gamer сравнило качество различных настроек графики God of War и предложило наилучшие. Они позволят достичь большей производительности при незначительной потере качества изображения.

  • Тени: оригинальные
  • Атмосферные условия: низкие
  • Анизотропная фильтрация: низкая
  • Глобальное затенение: оригинальная
  • Качество моделей: высокое
  • Качество текстур: ультра
  • Отражения: ультра
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Эксперты издания отмечают, что качество моделей и текстур минимально влияет на производительность. Заметно снизить fps в некоторых локациях God of War может качество отражений, которое следует снизить при падении частоты кадров.

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