Эксперты подобрали лучшие настройки графики для God of War на ПК

Издание PC Gamer провело разбор графических настроек God of War на ПК, которая выйдет уже сегодня. Разработчики проделали хорошую работу по оптимизации, и экшен порадует игроков с современными конфигурациями.
На видеокарте GeForce RTX 2080 в разрешении 4K частота кадров меняется от 40 до 57 в зависимости от настроек. Для достижения стабильных 60 fps можно использовать технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR. В разрешениях 1440p и 1080p можно получить около 80 и 120 fps соответственно.
Частота кадров при разных настройках в 4K на RTX 2080
Фото: PC Gamer
God of War на ПК предложит 4 предустановки графики: ультра, высокие, оригинальные (PS4) и низкие. На современных ПК можно выставить все настройки на максимум, если исходить из мощности видеокарты и выбранного разрешения.
PC Gamer сравнило качество различных настроек графики God of War и предложило наилучшие. Они позволят достичь большей производительности при незначительной потере качества изображения.
- Тени: оригинальные
- Атмосферные условия: низкие
- Анизотропная фильтрация: низкая
- Глобальное затенение: оригинальная
- Качество моделей: высокое
- Качество текстур: ультра
- Отражения: ультра
Эксперты издания отмечают, что качество моделей и текстур минимально влияет на производительность. Заметно снизить fps в некоторых локациях God of War может качество отражений, которое следует снизить при падении частоты кадров.
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