Эндрю Гарфилд рассказал о любимой сцене в «Нет пути домой». Из-за неё он и вернулся к роли

После выхода «Человека-паука: Нет пути домой» Эндрю Гарфилд продолжает давать интервью на тему своей роли в картине. Недавно актёр рассказал о том, что ему пришлось врать даже близким друзьям, например, Эмме Стоун, с которой он играл в двух частях франшизы, а также встречался в течение 5 лет.
На днях Эндрю поделился историей о том, как именно продюсеры Marvel убедили его сняться в фильме. Несколько лет назад с ним связались сценаристы «Нет пути домой» Крис МакКенна и Эрик Соммерс и предложили поучаствовать в съёмках. Полноценного сценария ещё тогда не было, однако некоторые важные сцены уже придумали.
В одной из них Паучок Гарфилда успевает поймать Эм-Джей, когда та падает вниз с огромной высоты, а затем еле сдерживает эмоции. В схожей ситуации герой когда-то не смог спасти свою возлюбленную Гвен Стейси в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» — и потерял её навсегда.
Сценаристы тогда показали мне раскадровки некоторых сцен. В одной из них мой персонаж ловит Эм-Джей, когда она падает с большой высоты. И я тут же подумал, что они просто обязаны добавить этот момент в фильм. Это как будто старший Паук помогает младшему Паучку через вселенные. Ведь если бы портал в другие измерения не открыли, то его возлюбленную постигла бы та же участь.
Как только сценаристы рассказали Гарфилду, что в «Нет пути домой» его персонаж сможет спасти девушку другого Паука в знакомых обстоятельствах, актёр тут же согласился вернуться к роли. Съёмки этого момента стали эмоциональными не только для персонажа, но и для самого артиста.
Ранее Эндрю заявил, что готов ещё раз вернуться к своей роли. Но только если ему понравится сценарий и он будет абсолютно уверен в себе.
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