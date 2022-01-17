Эндрю Гарфилд врал Эмме Стоун о спойлере «Человека-паука: Нет пути домой»

Помните, как Эндрю Гарфилд несколько месяцев в каждом интервью врал, что не учувствует в съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой»? Как оказалось, ему пришлось скрывать это и от близких друзей вроде Эммы Стоун (Гвен из «Нового Человека-паука»). Об этом актёр рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Стоун постоянно писала Гарфилду, пытаясь узнать, снимается ли он в фильме, однако даже ей он не смог рассказать свой секрет.

Я ей говорил, что не знаю, о чём речь. Она говорила что-то в духе «Замолчи и просто расскажи мне». А я в ответил лишь рассказывал, что правда ничего не знаю. И это продолжалось довольно долго. Было уморительно.

Когда Эмма Стоун посмотрела фильм, то написала Эндрю «Ты придурок». Гарфилд и Стоун встречались около пяти лет, как раз когда проходили съёмки картин с Человеком-пауком Гарфилда. Сейчас актриса уже вышла замуж и недавно родила первого ребёнка.

Ранее Гарфилд уже рассказывал о своих первых впечатлениях от того, что ему пришлось врать всему миру об участии в «Нет пути домой». Он не считает себя хорошим врунишкой, но ему вся эта игра «странным образом понравилась».

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в середине декабря и за месяц заработал больше $ 1,5 млрд. Это абсолютный рекорд для периода пандемии.

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