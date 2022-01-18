Создатель Stardew Valley делает уже третью игру

Разработчик симулятора фермера Stardew Valley Эрик Барон рассказал, что в разработке находится ещё одна игра, и это не Haunted Chocolatier, которая была анонсирована в конце октября 2021 года.
Барон отметил, что над новым проектом трудится не только он. В разработке задействованы несколько человек, и этот опыт Эрик Барон считает как минимум интересным.
Я не хочу сделать новый инди-хит, хоть и понимаю, что люди остались в восторге от Stardew Valley.
Деталями новой игры разработчик не поделился. Вероятно, Haunted Chocolatier выйдет раньше, поскольку новая игра на самых ранних стадиях производства.
Stardew Valley — одна из самых успешных инди-игр, разошедшаяся тиражом более 10 млн копий. Подробнее о разработке проекта можно узнать в книге Джейсена Шрайера «Кровь, пот и пиксели».
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