У сериала по «Властелину колец» появились название и первый тизер
Поделиться
Amazon наконец-то раскрыла название сериала по «Властелину колец» и даже показала первый тизер. Шоу получило название The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти»).
Сам тизер не очень информативный. В нём слышен закадровый женский голос, который рассказывает про Кольца, дарованные людям, эльфам и гномам. На фоне этого можно увидеть, судя по всему, отливку самого Кольца Всевластия.
Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». События шоу охватят так называемую Вторую Эпоху, которая ещё никогда не была показана.
Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 19 января 2022
-
19:22
-
18:28
-
18:12
-
17:33
-
17:14
-
16:40
-
15:55
-
15:15
-
15:01
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:19
-
12:58
-
12:38
-
12:22
-
11:59
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 18 января 2022
-
21:55
-
21:06
-
20:22
-
19:34
-
19:23
-
19:16
-
18:48
-
17:58
-
17:26
-
17:22
-
17:00
Партнерский контент