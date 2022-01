У сериала по «Властелину колец» появились название и первый тизер

Amazon наконец-то раскрыла название сериала по «Властелину колец» и даже показала первый тизер. Шоу получило название The Lord of the Rings: The Rings of Power («Властелин колец: Кольца власти»).

Сам тизер не очень информативный. В нём слышен закадровый женский голос, который рассказывает про Кольца, дарованные людям, эльфам и гномам. На фоне этого можно увидеть, судя по всему, отливку самого Кольца Всевластия.

Сюжет сериала развернётся за тысячи лет до событий «Властелина колец» и «Хоббита». События шоу охватят так называемую Вторую Эпоху, которая ещё никогда не была показана.

Премьера шоу состоится 2 сентября 2022 года.

