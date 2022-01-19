Поиграли в Total War: Warhammer III. Каким станет финал масштабной трилогии

Менее чем через месяц, 17 февраля, состоится релиз Total War: Warhammer III — новой части легендарной стратегии в фэнтезийном сеттинге. Мы, впрочем, уже успели «пощупать» свежую новинку в формате превью и готовы поделиться некоторыми деталями и мнением о видеоигре от Creative Assembly.

Мы совсем чуть-чуть не успели описать полные впечатления от геймплея, поэтому тест будет доработан. Вернитесь немного позже!

Нестареющая классика

Первая Total War вышла ещё в 2000 году, но даже сейчас серия остаётся востребованной как среди фанатов «стратежек», так и в сообществе казуальных геймеров. Тайтл, объединивший в себе несколько поджанров, заложил основы для целого пласта игр — и актуальными эти основы остаются по сей день.

Волшебный мир Warhammer как нельзя лучше подошёл такому формату. Безусловно, исторические части про Римскую империю или Японию XVI века выглядели красочно — но не так ярко, как битвы с участием демонов и магов, у каждого из которых за плечами огромная история, самобытная внешность и эффектный характер. Фишка серии с проработанными битвами тоже пришлась весьма кстати.

Первая такая «Тотал вар» вышла в 2016 году, вторая — спустя год. Обе были прекрасно приняты специалистами и простыми геймерами, и от завершающей части трилогии не требовалось революции в мире стратегий. Достаточно было нескольких минорных, но геймплейно значимых изменений, и нового контента для игроков: по сути, это прекрасно работает уже 20 лет.

Новые фракции — Россия и Китай

Несмотря на то, что «начинка» Total War остаётся прежней, разработчиков трудно обвинить в самоповторе, как EA с футбольным симулятором FIFA. Для каждой новой игры Creative Assembly прорабатывают оригинальный сеттинг со своими фишками. Это не новая обложка старой книги — скорее свежий номер любимого журнала с привычными рубриками и неизменным форматом.

И если исторические игры достаточно переместить из Европы в Китай, а из Японии в Британию — вселенная Warhammer достаточно устойчива и такого не терпит. Впрочем, третья часть всё равно порадовала новым контентом, в том числе новыми расами и героями.

Особенно стоит отметить царицу Катерину со своим народом Кислева, списанным с нескольких восточноевропейских народов, включая русский. Фракция суровых людей, которая сдерживает мир от Хаоса на востоке карты, должна принести игрокам много открытий. Магия льда, медведи и жёсткий нрав — всё, как положено.

Ещё одной играбельной фракцией Total War: Warhammer III стал Катай — далёкая страна с восточной культурой (явный намёк на Китай), которая тоже способна раскрыться в полной мере. Чем разнообразнее становится вселенная, тем лучше, разве нет? При этом королевства Огров и четыре демона Хаоса тоже останутся в игре как стороны конфликта — принять можно любую.

Другие нововведения и проблемы

Само собой, только новыми героями дело не ограничилось. Нам обещали, что карта в третьей части будет больше — и её размер действительно в два раза больше, чем в предыдущих играх. Казалось, и без того огромный потенциал для кастомизации персонажей был существенно улучшить: теперь дело ограничивается только вашей фантазией.

Среди особенностей геймплея стоит отметить изменения в боевой системе, изучении навыков и дипломатии. При этом не сказать, что какой-то из знакомых фанатам Total War аспектов геймплея кардинально изменился — просто приятные лёгкие (ну, как для знатока серии) апдейты, с которыми интересно знакомиться и в которые приятно вникать.

Warhammer III получит четыре сюжетные кампании и новые игровые режимы — их опробовать удалось не в полной мере, но разработчики уверяют, что все стоят времени любителей стратегий. Некоторые форматы заточены под разных геймеров: одни помогут освоиться новичкам, другие проверят силы любителей хардкора.

Из минусов стоит отметить привычные для бета-версий ошибки со звуком и анимациями, а также небольшие дыры в балансе и долгие загрузки. Всё это обещают почистить до релиза — времени у создателей стратегии хватить должно. Опасения вызывает разве что быстродействие игры: для воспроизведений тех самых ярких масштабных сражений нужен мощный компьютер. Сейчас для многих это проблема.

Подводя черту

В итоге разработчики сделали всё правильно. Большое количество нового контента должно привлечь интерес фанатов серии Total War — поверьте, вам будет чем занять себя в игре. Одновременно с этим релиз не хуже других подходит для тех, кто знакомится с миром стратегий впервые. Революции не случилось — но зачем заново изобретать колесо, ведь так?