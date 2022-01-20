Sony впервые высказалась про сделку между Microsoft и Activision Blizzard

В интервью Bloomberg представители Sony впервые высказались на тему недавней сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Теперь компании Сатьи Наделлы принадлежат культовые франшизы, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft, Starcraft и Overwatch. В теории Microsoft может сделать часть этих серий эксклюзивными для своих платформ, однако Sony ожидает сохранения мультиплатформенности ввиду договорных соглашений.

Мы ожидаем, что Microsoft будет соблюдать договорные соглашения, и игры Activision останутся мультиплатформенными.

Неясно, о каких именно договорённостях идёт речь. Не исключено, что между Sony и Activision Blizzard заключены соглашения о выходе на PlayStation некоторых ещё неанонсированных игр издательства. Похожая договорённость была между японской корпорацией и Bethesda — даже после слияния с Microsoft экшен Deathloop остался эксклюзивом консолей от Sony.

Ранее СМИ сообщили, что Microsoft планирует и дальше выпускать игры Activision Blizzard на PlayStation. Однако некоторые проекты всё же станут эксклюзивами Xbox и ПК.

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