Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Следующей бесплатной игрой в EGS может стать Daemon X Machina

Следующей бесплатной игрой в EGS может стать Daemon X Machina
Комментарии

Стала известна игра, которую бесплатно раздадут в Epic Games Store в следующий четверг, 27 января. Издание Dealabs, которое уже ни раз предоставляло достоверную информацию, сообщило, что этой игрой станет Daemon X Machina.

Действительно ли раздадут Daemon X Machina? Это мы узнаем уже сегодня вечером, когда кончится раздача стратегии Galactic Civilizations III. Кстати, самой страницы экшена в Epic Games Store ещё нет.

Daemon x Machina вышла на Nintendo Switch в 2019 году, а до ПК тайтл добрался в 2020-м. Сюжет посвящён тому, как искусственный интеллект обратился против человечества. Игрокам предстоит вооружиться и противостоять противникам.

Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились Как Microsoft спасла Activision Blizzard. Авторы Call of Duty и Diablo сами не справились

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022