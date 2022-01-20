Следующей бесплатной игрой в EGS может стать Daemon X Machina

Стала известна игра, которую бесплатно раздадут в Epic Games Store в следующий четверг, 27 января. Издание Dealabs, которое уже ни раз предоставляло достоверную информацию, сообщило, что этой игрой станет Daemon X Machina.

Действительно ли раздадут Daemon X Machina? Это мы узнаем уже сегодня вечером, когда кончится раздача стратегии Galactic Civilizations III. Кстати, самой страницы экшена в Epic Games Store ещё нет.

Daemon x Machina вышла на Nintendo Switch в 2019 году, а до ПК тайтл добрался в 2020-м. Сюжет посвящён тому, как искусственный интеллект обратился против человечества. Игрокам предстоит вооружиться и противостоять противникам.

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