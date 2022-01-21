Авторы «Сибири» разработают три игры про кота Гарфилда
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Разработчики серии «Сибирь» из студии Microids заключили соглашение с компанией ViacomCBS. Согласно договору, студия должна сделать три игры про кота Гарфилда.
Деталей тайтлов нет, но известно, что каждый проект будет в собственном жанре. То есть, например, экшен, адвенчура и файтинг. Представитель Microids Ален Милли рад такому соглашению.
Гарфилд — это хорошо известная и семейная интеллектуальная собственность, идеально подходящая для нашего портфолио, состоящего из популярных франшиз для всех возрастов.
Во франшизе «Гарфилд» вышло всего два фильма, которые разгромили критики. Несмотря на это, в целом ленты принесли хорошую кассу и были тепло восприняты зрителями.
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