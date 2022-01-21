В Rainbow Six Siege снова появились облики из «Рика и Морти»

Создатели Rainbow Six Siege объявили о добавлении в шутер новых наборов по мультсериалу «Рик и Морти». На этот раз появились облики Кромбопулуса Майкла и Мистера Мисикса.

Наборы со скинами Мистера Мисикса и Кромбопулуса Майкла доступны для оперативников Ace и Thermite соответственно. В комплектах по «Рику и Морти» также находятся облики на оружие и брелоки.

Предыдущий набор по «Рику и Морти» появился в Rainbow Six Siege в апреле прошлого года. Тогда Ubisoft добавила в шутер облики Огурчика Рика для Smoke и Громфломита для Sledge.

20 января Ubisoft выпустила Rainbow Six Extraction, в которой игроки в кооперативе сражаются с инопланетной угрозой. Шутер получил смешанные отзывы критиков.

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