В Rainbow Six Siege снова появились облики из «Рика и Морти»

Создатели Rainbow Six Siege объявили о добавлении в шутер новых наборов по мультсериалу «Рик и Морти». На этот раз появились облики Кромбопулуса Майкла и Мистера Мисикса.
Наборы со скинами Мистера Мисикса и Кромбопулуса Майкла доступны для оперативников Ace и Thermite соответственно. В комплектах по «Рику и Морти» также находятся облики на оружие и брелоки.
Предыдущий набор по «Рику и Морти» появился в Rainbow Six Siege в апреле прошлого года. Тогда Ubisoft добавила в шутер облики Огурчика Рика для Smoke и Громфломита для Sledge.
20 января Ubisoft выпустила Rainbow Six Extraction, в которой игроки в кооперативе сражаются с инопланетной угрозой. Шутер получил смешанные отзывы критиков.
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