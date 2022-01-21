«Хит» прошлого года «Мой Друг Свинка Пеппа» вышел на некстгене. А ещё скоро появится DLC

Создатели «Моего Друга Свинки Пеппы» объявили, что приключение уже получило версию для PS5 и Xbox Series. Владельцы игры на консолях прошлого поколения могут обновиться бесплатно.
Версия игры «Мой Друг Свинка Пеппа» для PS5 и Xbox Series получила ряд преимуществ. Среди них — быстрая загрузка, более высокое разрешение и частота кадров.
«Мой Друг Свинка Пеппа» вышла в октябре 2021 года и получила высокие оценки от фанатов мультсериала. В игре нужно создать персонажа и вместе со Свинкой Пеппой изучать город, есть мороженое и многое другое. В марте разработчики приключения планируют выпустить дополнение. Создатели поделятся деталями ближе к релизу DLC.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 21 января 2022
-
18:39
-
18:39
-
18:10
-
17:38
-
17:35
-
17:08
-
16:46
-
16:19
-
16:04
-
15:12
-
14:47
-
14:03
-
13:53
-
13:31
-
12:57
-
12:46
-
12:01
-
11:28
-
10:55
-
10:25
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
-
02:29
-
02:12
-
00:26
- 20 января 2022
-
22:48
-
21:30
-
20:28
-
20:16
-
19:52
-
19:38
-
19:04
-
18:58