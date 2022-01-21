«Хит» прошлого года «Мой Друг Свинка Пеппа» вышел на некстгене. А ещё скоро появится DLC

Создатели «Моего Друга Свинки Пеппы» объявили, что приключение уже получило версию для PS5 и Xbox Series. Владельцы игры на консолях прошлого поколения могут обновиться бесплатно.

Версия игры «Мой Друг Свинка Пеппа» для PS5 и Xbox Series получила ряд преимуществ. Среди них — быстрая загрузка, более высокое разрешение и частота кадров.

«Мой Друг Свинка Пеппа» вышла в октябре 2021 года и получила высокие оценки от фанатов мультсериала. В игре нужно создать персонажа и вместе со Свинкой Пеппой изучать город, есть мороженое и многое другое. В марте разработчики приключения планируют выпустить дополнение. Создатели поделятся деталями ближе к релизу DLC.

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