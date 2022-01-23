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S1mple стал лучшим игроком в CS:GO в 2021 году по версии HLTV

S1mple стал лучшим игроком в CS:GO в 2021 году по версии HLTV
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Александр s1mple Костылев из NAVI занял первое место в топе игроков в 2021 году по версии издания HLTV. Вместе с командой киберспортсмен выиграл 8 турниров и побил рекорд по количеству званий MVP («Самый полезный игрок») за один год.

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Победы NAVI в 2021 году

  • BLAST Premier: Global Final
  • DreamHack Masters Spring
  • StarLadder CIS RMR
  • IEM Cologne
  • ESL Pro League S14
  • PGL Major
  • BLAST Premier: Fall Finals
  • BLAST Premier: World Final

Фото: HLTV

S1mple побил рекорд в CS:GO по количеству званий MVP, заработав 8 наград в 2021 году. Предыдущий принадлежал Николаю dev1ce Ридтцу, который в 2018 году стал самым полезным игроком 7 раз.

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