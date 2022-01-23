S1mple стал лучшим игроком в CS:GO в 2021 году по версии HLTV

Александр s1mple Костылев из NAVI занял первое место в топе игроков в 2021 году по версии издания HLTV. Вместе с командой киберспортсмен выиграл 8 турниров и побил рекорд по количеству званий MVP («Самый полезный игрок») за один год.

Победы NAVI в 2021 году

BLAST Premier: Global Final

DreamHack Masters Spring

StarLadder CIS RMR

IEM Cologne

ESL Pro League S14

PGL Major

BLAST Premier: Fall Finals

BLAST Premier: World Final

Фото: HLTV

S1mple побил рекорд в CS:GO по количеству званий MVP, заработав 8 наград в 2021 году. Предыдущий принадлежал Николаю dev1ce Ридтцу, который в 2018 году стал самым полезным игроком 7 раз.

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