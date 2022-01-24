Легендарный Хидео Кодзима поделился деталями своей будущей игры с необычным концептом

На этих выходных Хидео Кодзима — автор Metal Gear Solid и Death Stranding — выступил на японском радио J-Wave. Геймдизайнер чуточку подробнее рассказал об одной из своих будущих игр — она будет напоминать инди с небольшим бюджетом.

Кодзима отметил, что этот проект сможет удивить пользователей своей необычностью. Идея к автору пришла около 5 лет назад — и он сразу же загорелся желанием воплотить её в жизнь. Хидео уточнил, что эта игра не для мобильных телефонов и не для устройств дополненной реальности. Также для неё не понадобится мощное железо.

Судя по всему, это тот самый второй проект, о котором геймдизайнер упоминал в конце прошлого года. Его студия также работает над ещё одной, большой и дорогой игрой, в которую «все сразу же захотят поиграть». Датой релиза или другими подробностями Кодзима не поделился.

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