Авторы «Бэтмена» вдохновлялись убийцей Зодиаком при создании образа Загадочника

Режиссёр грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз в интервью изданию MovieMaker поделился источниками вдохновения. По его словам, образ Загадочника — главного злодея в картине — практически полностью списан с серийного убийцы Зодиака. Он действовал в США в 60-х, совершил как минимум 7 убийств, но так и не был пойман полицией.

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В «Бэтмене» Загадочник убивает важных людей в Готэме, оставляя на местах преступлений зашифрованные послания — именно так поступал Зодиак. Ривз отметил, что в ленте он пытался показать коррумпированный город, в котором только главный герой идёт против течения и пытается изменить ситуацию.

В конце интервью режиссёр заявил, что картина будет работать сразу на нескольких уровнях: это и детектив, и триллер, и местами даже хоррор. Своими глазами убедиться в словах постановщика можно будет 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. В стриминговых сервисах лента окажется спустя полтора месяца — 19 апреля.

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