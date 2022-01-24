В Unity, сами того не зная, делали симулятор для ВВС США

Создатели движка Unity работали над симулятором воздушных боёв для ВВС США, сообщило издание Vice. Разработчики компании могли не знать, что создавали технологию для военных.
Vice благодаря закону о свободе информации США получило документы, которые дают представление о технологии. Симулятор воздушных боёв на основе Unity создаёт трёхмерную среду. В ней с помощью искусственного интеллекта моделируется бой между истребителями на близком расстоянии.
Военный США уже использовали систему AFSIM, и внедрение Unity должно было улучшить работу ИИ и графику, чтобы повысить погружение. Также новая технология позволила бы уменьшить количество операторов.
ВВС США заключили два контракта с Unity на общую сумму $ 650 тыс. Сотрудники компании ещё в 2021 году сообщили Vice, что обеспокоены этими сделками. Разработчики могут работать над технологиями и не знать, что потом её продадут военным.
Представители Unity сообщили, что технология напрямую не связана с гибелью людей и предназначалась для безопасного обучения пилотов. В итоге проект так и не реализовали.
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