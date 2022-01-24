Поиграли в GRID Legends. Гонки в Москве на фоне Кремля

Ровно через месяц, 24 февраля, выйдет GRID Legends — пятая часть культовой гоночной серии. Мы уже ознакомились с сюжетной кампанией аркадного симулятора и готовы поделиться первыми впечатлениями о самой амбициозной игре во франшизе.
Новые начала
GRID Legends стала первой игрой в серии под крылом гиганта Electronic Arts. И её влияние видно сразу же — денег на производство явно не пожалели, благодаря чему в глаза сразу же бросаются похорошевшая графика, улучшенный звук и лайв-экшен съёмки в сюжетной компании в стиле старых Need for Speed.
Одиночный режим «Путь к славе» рассказывает о команде Seneca Racing и её главе Маркусе Адо. Вот-вот должны начаться крупнейшие соревнования Grid World Series, а у холдинга в штате даже нет умелого пилота. Однако Маркус находит какого-то новичка из полулюбительской лиги и даёт ему шанс проявить себя — этим счастливчиком и становится игрок.
Теперь дебютанту необходимо достойно выступить под крылом Seneca Racing, превзойти конкурентов и стать лучшим на чемпионате Grid World Series.
Эффект «Мандалорца»
Отличительной особенностью «Пути к славе» стали псевдодокументальные съёмки — Маркуса Адо и других пилотов здесь играют настоящие актёры. Причём снимают их везде: на треке, в офисах и в мини-интервью.
При создании декораций авторы использовали движок Unreal Engine — подобную технологию успешно применяют создатели сериала «Мандалорец». Сначала на компьютере создают окружение, а зачем проецируют его на огромные светодиодные экраны, на фоне которых снимаются артисты. Подобная визуализация не только заметно снижает расходы на производство, но и помогает актёрам проникнуться окружением. Ведь теперь они видят декорации прямо во время съёмок.
Сюжетные вставки появляются перед началом каждой гонки, и я не заметил какого-либо подвоха. Ролики выглядят так, как будто их действительно снимали в абсолютно разных местах и частях света.
От Москвы до Лондона
Что касается самих гонок, то в превью их было всего шесть. В основном это кольцевые трассы с 22 участниками. Интересно, что для прохождения совершенно необязательно занимать первые места. В большинстве заездов достаточно обогнать одного из конкурентов, в других — занять хотя бы 10-е место.
Физика автомобилей удивительная: у разработчиков получилось создать разные модели для всех типов болидов, от маслкаров до багги. Приятно, что среди трасс оказался тот самый трек в Москве, о котором разработчики говорили ещё во время анонса. Гонка проходит в снежных условиях — машину начинает заносить на поворотах, видимость ухудшается, поэтому местные красоты рассмотреть даже не успеваешь. Но на первый взгляд создателям всё же удалось уловить частичку русского духа: на фоне мелькают знакомые здания, а с некоторых ракурсов можно даже увидеть Кремль.
Помимо Москвы, в GRID Legends присутствуют трассы в Париже и Лондоне — локации получились в меру аутентичными, врезаются в память. Разработчики обещают удивлять драматичным содержанием и драйвовыми гонками на протяжении всей сюжетной кампании. И после увиденного им действительно хочется верить.
Будущее Legends
Помимо сюжетного режима, на старте будет проработанный мультиплеер. В нём можно создавать собственные трассы и выбирать различные режимы, соревноваться с друзьями и превосходить результаты друг друга. Нам пока не удалось сыграть по сети, однако всё это звучит многообещающе.
Если авторы смогут рассказать драматичную историю, поддерживать гонку новыми трассами, автомобилями и режимами, то GRID Legends рискует стать лучшей частью в серии. Осталось дождаться релиза, игра поступит в продажу 24 февраля на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
Системные требования
Минимальные
- ОС — Windows 10 или 11
- Процессор — Intel i3-2130 или AMD FX4300
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon RX 460
- Оперативная память — 8 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ
Рекомендуемые
- ОС — Windows 10 или 11
- Процессор — Intel i5-8600k или AMD Ryzen 5 2600x
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1080 или AMD Radeon RX590
- Оперативная память — 16 ГБ
- Место на диске — 50 ГБ
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