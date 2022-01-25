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NVIDIA готовится отказаться от покупки ARM. Помешали антимонопольные службы

NVIDIA готовится отказаться от покупки ARM. Помешали антимонопольные службы
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Ещё в сентябре 2020 года стало известно, что NVIDIA планирует купить британского разработчика микропроцессоров ARM. Сумма сделки — $ 40 млрд.

25 января издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что NVIDIA не купит компанию. Согласно данным, стороны так и не нашли условия, которые их устроят. Против поглощения также выступают власти Китая и некоторые другие регуляторы.

Мы по-прежнему придерживаемся мнения, подробно изложенного в наших последних нормативных документах, о том, что эта сделка предоставляет возможность повысить конкуренцию и улучшить инновации.

Примечательно, что на фоне этой новости акции NVIDIA 25 января рухнули на 3,5%. Сами NVIDIA и ARM ещё не приняли окончательное решение, и будут решать этот вопрос с регулирующими органами.

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