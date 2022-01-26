Crytek скрытно анонсировала Crysis 4

Crytek совершенно внезапно анонсировала Crysis 4, но сделала это максимально скрытно — в китайской соцсети BiliBili, где до сих пор лежит публикация, да ещё и с постером.

Crysis 4 подтверждён. Открываем новое нанополе битвы.

Информация сходится с тем, что мы в «Чемпионате» слышали от собственных источников, однако, насколько нам известно, проект всё ещё находится на раннем этапе производства, а Crytek ищет специалистов для его создания. При этом студия с помощью Crysis 4 намерена громко вернуться в высшую лигу индустрии. Для продолжения уже даже есть трейлер, но он только для внутреннего пользования.

Третья Crysis вышла в 2013 году и не оправдала финансовых ожиданий Crytek и EA, однако немецкая студия вернула себе полные права на серию и последние пару лет выпускала ремастеры шутеров — видимо, так подогревала интерес к продолжению.