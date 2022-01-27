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В League of Legends стартовал «Лунный пир 2022» с подарками

В League of Legends стартовал «Лунный пир 2022» с подарками
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Авторы League of Legends из студии Riot Games анонсировала проведение временного ивента «Лунный пир 2022». В ходе события игроки смогут принять участие в известном режиме и получить новые скины.

«Лунный пир 2022» продлится с 27 января по 1 марта. Режим А.Р.У.Р.Ф. любят многие игроки, поскольку в нём происходит настоящий хаос за счёт способностей и нескончаемого количества маны.

Ещё во время события у игроков есть возможность получить множество тематических скинов, иконок и эмоций. Весь новый контент выполнен в стиле китайского Нового года. Riot Games устраивает «Лунный пир» ежегодно.

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